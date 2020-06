SD prehitela LMŠ, Tanja Fajon na 2. mestu po priljubljenosti politikov

Vidne spremembe javnega mnenja

Volivke in volivci so presodili, da je Tanja Fajon svoji stranki SD omogočila nov začetek

© Uroš Abram

Zadnja javnomnenjska raziskava Vox populi, ki jo je za časnik Dnevnik opravila agencija Ninamedia, je pokazala, da je največji skok v priljubljenosti med strankami dosegla SD, ki je prehitela celo LMŠ in se tako uvrstila na 2. mesto, takoj za SDS. Predsedujoča SD Tanja Fajon pa je v tem času postala skoraj najbolj priljubljen politik v državi, saj so ji vprašani volivke in volivci namenili skoraj tako visoko oceno kot prvemu na lestvici, predsedniku republike Borutu Pahorju.

JUNIJ 2020 (Vox populi, Ninamedia):



1. SDS - 22,7 %

2. SD - 15,2 %

3. LMŠ - 10,9 %

4. Levica - 8,2 %

5. NSi - 3,9 %

6. DeSUS - 2,9 %

7. SNS - 1,4 %

8. SAB - 1,2 %

9. SLS - 1,1 %

10. SMC - 0,3 %

Podpora stranki SDS se že tretji mesec zapored ni premaknila – obvisela je na razponu med 22 in 23 odstotki. Ko odštejemo neopredeljene volilce (teh je tokrat nekaj več kot petina), bi SDS, če bi izpeljali volitve minulo nedeljo, dosegla okoli 33-odstotno podporo. "Ta je sicer najnižja, odkar je marca prevzela oblast, a še vedno bistveno višja od začetka leta, ko je januarja še zaostajala za LMŠ, februarja pa s Šarčevim odstopom nakazala preobrat," pišejo v Dnevniku, kjer so ocenili, da je SDS očitno s tem rezultatom dosegla zgornji vrh svoje priljubljenosti.