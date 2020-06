Abecedarij svobode govora: anonimnost

Anonimnost je včasih nujen predpogoj za svobodo govora. Za žvižgače je lahko skrivanje identitete edina zaščita pred preganjanjem policije, izgubo službe ali nasiljem. Seveda pa vsakdo, ki se je kdaj priklopil na internet, ve, da anonimnost ni vedno v službi informiranja javnosti. Možnost skrivanja lastne identitete (in ustvarjanja neskončnih novih) predstavlja moralni hazard: spletne propagandne vojske ali osamljeni zafrustriranci lahko tako rekoč zastonj ustrahujejo, spodbujajo sovraštvo in celo rušijo demokracije.

Internet ni izumil anonimnosti. Anonimna sta tudi najstnica, ki na šolsko tablo skrivoma napiše kletvico, in navijač, ki na stadionu prižge baklo. V prvem primeru bi šola zagnala vik in krik, v drugem bi liga kaznovala klub ali kolektiv navijačev. Anonimnost ne pomeni, da ostane nasilje neodgovorjeno. Če želimo zaščititi svobodo govora, moramo zato tudi na internetu razvijati in uveljavljati skupnostne norme, ki obsojajo sovražni govor.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.