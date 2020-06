Nekateri protestniki nosijo velik napis »Tudi Jezus bi se udeležil tega protesta«

IZJAVA DNEVA

"Petkovih protestov se udeležujejo predstavniki vseh družbenih skupin in vseh starosti, v ospredju gotovo niso nekakšni »anarhistični levičarji«. Na shodih prevladujejo izobraženi ljudje, bodisi mladi, ki šele odpirajo prve dišeče cvetove, in pa seveda tudi starejši, ki so se v življenju že izkazali s kreativnim doprinosom družbi, s skrbjo za naše skupno dobro. Skratka, to so zaskrbljeni ljudje brez vnaprej proklamiranega družbenega predznaka, ki pozorno spremljajo dogajanja in jim ni vseeno. Pozdravljajo javna pisma, ki jih naši družbeno angažirani intelektualci (pa ne »anarhisti«) pošiljajo vladi ter jo rotijo, naj vendar spoštuje demokratične standarde. Sto intelektualcev sestavi tako javno pismo, še dodatni tisoči se podpisujejo. Nekateri protestniki nosijo velik napis »Tudi Jezus bi se udeležil tega protesta«. Kaj pa bi na to porekel nadškof?"

"Kritiki aktualne slovenske vlade se borijo točno za tista »demokratična pravila političnega življenja«, za katera se nadvse demagoško zavzema tudi nadškof – v resnici pa se preračunljivo postavlja v bran nedemokratični vladi, na stran njene enoumne »Resnice«, da ga bo za to podporo nagradila s precej banalnimi materialnimi privilegiji. In to počne človek, ki zase trdi, da sledi Jezusovemu evangeliju. Vprašanja duhovnega življenja me nadvse živo zanimajo že vsaj petdeset let, iskrene prijatelje imam tudi med duhovniki in zato vem, kako se nekateri zgražajo nad takim početjem."

(Andrej Detela v zapisu na portalu Foruma za demokracijo o tem, kako se na aktualne politične razmere odzivajo vplivne osebe slovenske katoliške cerkve)