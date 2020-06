»V času epidemije se je predpisovalo antibiotike kar po telefonu«

IZJAVA DNEVA

"V času epidemije se je predpisovalo antibiotike kar po telefonu, pričakujem bumerang, povečala se bo odpornost na antibiotike, težave se bomo morali lotiti z obema rokama. Bolnišnice v času epidemije niso bile polne, zdaj pa se bodo začele bolnišnične okužbe. To je pomembno in ključno področje, ki pa ni cenjeno, vsi se otepajo tega dela, saj veljaš za policaja, ko nadziraš, ali si razkužujejo roke, nosijo rokavice, maske … Čaka nas tudi prenova zakona o nalezljivih boleznih, zelo bi bila vesela, če bi v Sloveniji zavladal pozitiven odnos do cepljenja."

(Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica infekcijske klinike v UKC Ljubljana, o tem, katere strokovne teme so bile zaradi epidemije zapostavljene; v intervjuju na Valu 202)

Tatjana Lejko Zupanc

© Uroš Abram

