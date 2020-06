»Škoda, da ti ljudje ne poznajo mojega moža, kot ga jaz poznam, ker bi gotovo spremenili mnenje«

IZJAVA DNEVA

"Govorice vedno so. Če imaš tako izpostavljenega moža, kot je moj mož, to leti tudi na družino. Človek se mora na to navaditi in imeti neko distanco. Mene te stvari več ne prizadenejo. S tem nimam več težav. S tem imajo tisti težave, ki to delajo."

"Jaz zelo težko poslušam v javnosti te sodbe, ocene. Celo kolega psihiater si je pred kratkim dovolil, kar je povsem nesprejemljivo, da je podajal psihiatrično oceno nekoga. Kakšna škoda, da ti ljudje ne poznajo mojega moža, kot ga jaz poznam, ker bi gotovo spremenili mnenje."

(Urška Bačovnik Janša, zdravnica, o svojem soprogu Janezu Janši, predsedniku vlade; v oddaji Intervju na RTV SLO)