Boogaloo varde

Protesti v ZDA so osvetlili še eno nevarno razpoko v ameriški družbi. Gibanje Boogaloo, skupnost oboroženih in skrajno desnih "akceleracionistov", je v zadnjih tednih večkrat poskušalo zlorabiti nemire za dosego svojega cilja. Kaj je njihov cilj? Druga državljanska oziroma rasna vojna.

Gibanje je prepoznavno zaradi nenavadne kombinacije srajc s havajskim vzorcem in orožja, zaradi česar so dobili kar nekaj medijske pozornosti, ki bo najbrž služila predvsem rekrutiranju novih članov. Ameriška vlada namreč skupine, ki temeljijo na rasizmu in prepričanju o večvrednosti bele rase, kljub temu, da so odgovorne za vrsto terorističnih napadov v zadnjih letih, še vedno ignorira in pozornost raje posveča demoniziranju antifa in preiskovanju fiktivnega "črnega seperatizma".

Vzporednice s Slovenijo se rišejo same. Tudi pri nas se skupine oboroženih moških igrajo vojake in mirno pripravljajo na izbruh nasilja. Mediji se nad njimi naslajajo, naša vlada pa po gozdovih raje lovi – antifašiste.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.