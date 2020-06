Prestrukturiranje sodobnega kapitalizma v globalne verige multinacionalk

V Atriju ZRC Ljubljana bo v sredo, 17. junija ob 19. uri potekala okrogla miza, na kateri bodo predstavili zbornik Verige globalnega kapitalizma, ki je izšel pri Založbi Sophia in predstavlja manj znano raziskovanje "globalnih vrednostnih verig", ki ga je treba bolje poznati, saj obravnava temeljna protislovja našega družbenega razvoja. Ukvarja se s svetovnimi sistemi proizvodnje in potrošnje, ki jih sestavljajo globalne verige dobaviteljev pod oblastjo mednarodnih korporacij. Sodelujejo: sociologinji in urednici tematskega zbornika Ana Podvršič in Maja Breznik ter novinarka in fotografinja Meta Krese.

Prestrukturiranje sodobnega kapitalizma v globalne verige multinacionalk je zagnalo nov ciklus kapitalistične akumulacije. Po krizi sedemdesetih let je rešilo kapitalizem in zategnilo verige delavkam in delavcem. Mednarodne organizacije in tudi slovenska vlada to utemeljujejo kot nujno pot gospodarskega napredka, nasprotno pa raziskovalci, novinarji in fotografi opažajo vse več ekonomske in socialne neenakosti. Tudi sedanja pandemija je potrdila neenako razporeditev tveganja po globalnih verigah in napovedujejo se novi veliki šoki.

Mednarodni prispevki v zborniku pojasnjujejo problematiko kot odnose kolonialne odvisnosti ter posledic procesa financializacije in defenzivnega delavskega gibanja. Hkrati prinašajo izsledke manj znanih raziskav "globalnih vrednostnih verig" in njihov teoretski aparat. Meta Krese bo govorila o proizvodnji bombaža, tradicionalno povezani s kolonializmom, suženjstvom in prvo industrializacijo, kot sta jo s fotografom Joštom Frankom dokumentirala v Burkini Faso, Arizoni in Bangladešu.