»Mreže v naše kraje ne sodijo več«

SPOROČILO DNEVA

"Tukaj smo samo simbolno prerezali trak. Mrežo, ki je delila naši dve mesti v tem obdobju epidemije, so odstranili ljudje. To se je zgodilo prvič, kar se Gorici integrirata, in to pomeni, da ljudje sporočajo, da mreže niso več instrument za reševanje naših problemov. Mreže sekajo naš vsakdan, sekajo prijateljstva, sekajo družinske vezi in sekajo gospodarsko življenje naših krajev. Torej mreže v naše kraje ne sodijo več." (Klemen Miklavič, novogoriški župan)

"Ko so uvajali ukrepe, tako italijanska oblast v Rimu kot slovenska v Ljubljani, bi morali malce bolj razmisliti, se pogovoriti z ljudmi iz naših krajev in preverili, kakšne bodo posledice takšnih odločitev." (Rudolfo Ziberna, goriški župan)

(Na nekdanjem maloobmejnem prehodu med obema Goricama, na Erjavčevi ulici so v ponedeljek, 15. junija pripravili slovesnost ob ponovnem odprtju meje med obema državama, župana obeh Goric, Klemen Miklavič in Rudolfo Ziberna pa sta prerezala trak, ki je simbolično ločeval meji; via RTV SLO)