Sproščanje ukrepov po meri SDS volivcev

Dragiša Modrinjak / Wikimedia Commons

Od včeraj naprej se lahko ljudje zbirajo na javnih prireditvah v skupinah do 500 ljudi. Lahko torej gremo na fuzbal tekmo in gasilsko veselico, v cerkev pa so nas že itak spustili prej kot v šole. Epidemije je zdaj RES konec, Janez pa nas je tako osvobodil že tretjič!

V luči te novice smo klicali na zdravstveni inšpektorat in se pozanimali, kaj sproščeni ukrepi pomenijo za življenja tistih, ki nam je do fuzbala in gasilskih veselic približno toliko, kot je Janši do neodvisnih medijev. Ker že dolgo nismo plesali in verjamemo, da je veselje do življenja pomembno, smo vprašali, če lahko v diskoteki priredimo rejv zabavo. Izvedeli smo, da "to pa seveda ne." Dodatnih pojasnil nismo dobili, le opazko, da so nočni klubi kot izjema pač navedeni v odloku.

Ker smo bili ravno na liniji z inšpektoratom, smo se še pozanimali, če lahko sedaj priredimo protest. "Protest? Ah, dajte no!"

Janez vsako priliko izkoristi za kulturni boj. A pozablja, da nas s tem le še bolj povezuje. In da ne bomo odnehali!

