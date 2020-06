»Edini način, da parada ponosa je, je ta, da je dovolj politična!«

IZJAVA DNEVA

"Je veliko več sovražnega govora, ko je več nasilja. Predvsem pa mislim, da zaradi tega, ker je pač to velikokrat sprejeto, sprejemljivo in ni sankcionirano na visokih ravneh. Torej to izvajajo ljudje na poziciji moči, ljudje, ki delujejo z avtoriteto. Zdaj je definitivno več tega, da od besed preidejo ljudje k dejanjem, da je porast tudi tega čisto zelo konkretnega nasilja na ulicah, dogodkih."

(Tadeja Pirih, Društvo Parada ponosa, o letošnji 20. letnici Parade ponosa in o tem, da je družbeno-politična klima danes skrb vzbujajoča; na 1. programu Radia Slovenija)