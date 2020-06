To je nasilje

Geoff Livingston / flickr

Tudi po treh tednih protestov v ZDA se število protestnikov ne manjša. Družbeni in politični razkol ostajata na višku, nekaj protestov pa se je celo sprevrglo v uničevanje lastnine. Čeprav mnogi obsojajo nasilne demostracije, se moramo vprašati, kaj je ropanje Targeta in zasedba nekaj ulic v primerjavi z izvirnim nasiljem, ki je pripeljalo do protestov – smrt Georga Floyda in vse ostale žrtve nekaznovanega policijskega nasilja nad temnopoltimi Američani.

Dokler obstajajo sistemsko nasilje, marginalizacija in masovno zapiranje temnopoltih Američanov, bo to dober razlog za nasilje. Resnične žrtve nasilja so v tem primeru med protestniki in ne med lastniki zažganih avtomobilov!

Tudi doma “agresivci” niso tisti, ki so preskočili ograjo na petkovih protestih, temveč tisti, ki so jo zastraženo postavili na sredino Trga republike. Da vlada protestnikom odvzema prostor pred parlamentom in da policija tiste, ki poskušajo mirno zavzeti ta prostor nazaj, zbije na tla in vklene - to je nasilje!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.