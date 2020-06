Janševa paradržava

Premier je s samovoljno razrešitvijo direktorja Sursa zamajal zaupanje Bruslja o verodostojnosti podatkov iz Slovenije

Tvit Janeza Janše, s katerim je evropskega komisarja Gentilonija podučil, naj si ne domišlja, da se bo lahko vmešaval v odločitev, kdo bo direktor Sursa v Sloveniji.

Del javnosti je prepričan, da je Janez Janša zelo operativen premier, ki zmore nadzorovati široko paleto zadev. Številni menijo, da se zna hitro odzivati, celo da je njegov avtoritarni stil vodenja učinkovit, še posebej v izrednih razmerah. Toda v preteklosti smo bili zaradi Janševe samovolje in izključevanja stroke ter širše javnosti nemalokrat priča velikim napakam, ki smo jih drago plačali. Recimo pri davčni reformi v času njegove prve vlade, najbolj usodno pa leta 2012, ko je Janša zaradi utrjevanja svojega položaja začel kritikom groziti, da bo državi v kratkem zmanjkalo denarja za plače in pokojnine. Tudi zaradi takšnih vzporednih sporočil je nato Evropska komisija izgubila zaupanje v uradna zagotovila Banke Slovenije in je kmalu zahtevala poglobljeni pregled bančnega sistema. Vse to je vodilo k predragim dokapitalizacijam, prisilnim privatizacijam in razprodaji državnega premoženja prek Slabe banke.