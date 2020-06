Grožnja s smrtjo

Policijsko vabilo osumljencu na zaslišanje zaradi transparenta z napisom Smrt janšizmu. V primeru neodziva sledi privedba s silo. Policija trenutno vodi postopek zoper osem oseb, njihovo identiteto pa je ugotovila ali neposredno na kraju ali pa preko video posnetkov.

Policija na Janševo željo preganja protestnike Ta teden so protestniki začeli na dom dobivati vabila policije – vabila na zaslišanje kot osumljenci storitve kaznivega dejanja grožnje po 135. členu kazenskega zakonika. In sicer tisti protestniki, ki so v rokah nosili transparente z napisom »Smrt janšizmu«.

Na zaslišanju bodo imeli, piše v vabilu, priložnost podati »podatke v zvezi transparenta z zapisano vsebino grožnje predsedniku Vlade republike Slovenije«. Če se zaslišanja ne bodo udeležili, bodo »privedeni s silo«.

Policija postopke izvaja na zahtevo predsednika vlade, točneje zato, ker je predlagal pregon zoper znane in neznane, pretekle in bodoče storilce tega domnevnega kaznivega dejanja. Vse to se dogaja mesec dni po tem, ko je tožilstvo že obravnavalo kazensko ovadbo glede omenjenega zapisa in pričakovano v skladu z dosedanjo policijsko, tožilsko in sodno prakso odločilo, da ne gre niti za kaznivo dejanje sovražnega govora po 297. členu kazenskega zakonika.

Ali bo policija zoper omenjene protestnike dejansko na tožilstvo vložila kazenske ovadbe, bo pokazal čas. Če se to zgodi, bo na potezi tožilstvo, ki bo moralo presoditi, ali gre za kaznivo dejanje, in vložiti obtožnico ali pa ovadbo zavreči. Dosedanja tožilska in sodna praksa glede tega je sicer nedvoumna. Za obstoj kaznivega dejanja predvideva obstoj resne grožnje s smrtjo ali napadom na telo ali premoženje, ki mora biti poleg tega usmerjena v točno določeno osebo.

A do uvedbe teh postopkov ter policijskih in tožilskih odločitev je še daleč. Cilj predlagatelja kazenskih postopkov pa je v veliki meri že dosežen. Protestniki, ki izražajo protivladna gesla, bodo vabljeni na policijo kot osumljenci storitve kaznivih dejanj. Kaznivih dejanj, ki se kaznujejo z denarno kaznijo ali celo z zaporom do pol leta. Namen je seveda zastraševanje.