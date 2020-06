Organizatorji protestov sporočajo: »Naj črnina poenoti Trg republike!«

"Naj črnina poenoti Trg republike do končne osvoboditve skupnostnega javnega in družbenega prostora," sporočajo organizatorji petkovih protivladnih protestov

Petkovi protivladni protesti na Trgu republike

© Miha Podlogar

Jutri bodo v Ljubljani in po Sloveniji ponovno potekali protivladni protesti. Organizatorji prek družabnih omrežij pozivajo, naj bodo udeleženke in udeleženci na varni razdalji ter oblečeni v črno. S tem naj bi protestnice in protestniki pokazali solidarnost, medsebojno podporo in se odločno postavili proti delitvam.

"Črnina je zaželeni "dress code" tokratnega petka, z namenom, da sestavimo enotno, neločljivo množico in pokažemo, da se protestniki in protestnice ne ločujemo na dobre in slabe, na delavce, birokratinje, naravovarstvenike, dedke, kulturnice, otroke, antifašistke, samohranilke in svobodomiselne ..., pač pa smo v želji po izboljšanju življenja s cilji pravičnosti, solidarnosti, odprtosti in dialoga povsem enotni."

"V petek, 19. junija 2020, s protesti znova začnemo ob 19. uri na Prešernovem trgu in se pomaknemo na Trg republike, kamor prispemo do tradicionalne osme večerne ure. Črnina je zaželeni "dress code" tokratnega petka, z namenom, da sestavimo enotno, neločljivo množico in pokažemo, da se protestniki in protestnice ne ločujemo na dobre in slabe, na delavce, birokratinje, naravovarstvenike, dedke, kulturnice, otroke, antifašistke, samohranilke in svobodomiselne ..., pač pa smo v želji po izboljšanju življenja s cilji pravičnosti, solidarnosti, odprtosti in dialoga povsem enotni," so zapisali in dodali, naj črnina poenoti Trg republike do končne osvoboditve skupnostnega javnega in družbenega prostora.