Zaradi zdravstvene krize – denar za vojsko

Koalicija napoveduje 780 milijonov evrov veliko investicijo v vojsko, medtem ko denarja za zdravstvo ne najde

Predsednik vlade Janša, obrambni minister Tonin in vojaški vrh med »dinamično predstavitvijo« moči slovenskih vojakov tik preden jih je preletela »flota« vojaških leta

© Borut Krajnc

Institucija, ki je bila med epidemijo koronavirusa najbolj obremenjena, je bila ljubljanska infekcijska klinika. V njej so zdravili večino kritično bolnih. A tudi najstarejši bolniki, ki so jo obiskali, so verjetno doživeli deja vu. Klinika, ki se nahaja v 120 let stari stavbi, bolnike z nalezljivimi boleznimi neprekinjeno zdravi že od druge svetovne vojne. Kot je konec aprila za Delo povedal njen nekdanji predstojnik dr. Franc Strle, so največje pomanjkljivosti infekcijske klinike za sodobno zdravljenje premalo prostora, slaba funkcionalnost in pomanjkanje nujno potrebne podtlačne sobe za okužbe, ki se širijo kot aerosol; na meji dotrajanosti je celo električna napeljava. Te težave so še bolj opazne vsako leto ob izbruhu gripe, ko morajo bolnike zdraviti po hodnikih.