»Pomembno se je boriti«

Protest #BlackLivesMatter tudi v Ljubljani

Proti rasizmu, proti nasilju policije in sistema - protest pred ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani (v tem primeru so policisti protestnike in protestnice pustili vse do ograje)

© Borut Krajnc

Protesti proti rasizmu in policijskemu nasilju so se iz ameriških mest preselili v Evropo, tudi v Slovenijo. V petek, 12. junija ob 17. uri, so se protestnice in protestniki zbrali pred ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani. S kredo, ki je v času protestov v Sloveniji postala že skoraj prepovedano sredstvo, so na pločnik napisali ime ubite temnopolte žrtve, Georgea Floyda, simbola globalnih protirasističnih zborovanj. Protestniki so pokleknili in slovensko vlado pozvali, naj se odzove na dogajanje v ZDA, kjer so po dveh tednih protestov proti policijskemu nasilju začeli obglavljati tudi spomenike, kipe generalom in nekdanjim voditeljem rasistične južnjaške konfederacije, ki je zagovarjala in prakticirala sužnjelastništvo. Zahteve po reformah se krepijo, zato v nekaterih mestih lokalne oblasti same odstranjujejo sporna spominska obeležja rasistom in kolonialistom. Med njimi je najvidnejši Krištof Kolumb, domnevni odkritelj Amerike, ki je odprl pot na ozemlje današnjih ZDA številnim spornim evropskim prihodom.

Ena od protestnic pred ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani je bila tudi dijakinja Aja Vrenjak, ki nam je povedala, da je za zbor izvedela na družabnih omrežjih, protesta pa se je želela udeležiti, ker ne more več mirno posedati in gledati posnetkov policijskega nasilja nad temnopoltim prebivalstvom v ZDA. Čudi se, da je lahko svet tako krut in da je solidarnosti tako malo.

Aja Vrenjak je pred ambasado vzela v roke megafon ter spodbujala množico k vzklikanju imen nedavnih žrtev policijskega nasilja. »Večinoma smo bili prisotni mladi, ki nam ni vseeno. Dnevno lahko spremljamo grozljive posnetke na spletu, a nekateri to mirno prenašajo in ne naredijo nič. Tudi v Sloveniji nismo nič boljši. Poglejmo le sovražne tvite predsednika vlade Janeza Janše ter odnos do romske skupnosti in sovražnost do migrantov – tudi to je rasizem.« Dijakinja je imela na protestu kratek govor, v katerem je prebrala tudi nekaj misli ameriške pesnice in aktivistke Maye Angelou. Sledila je minuta molka. »Pomembno se je boriti. Osebno so me dogodki v ZDA tako prizadeli, da sem podvomila v človeškost. Mladi si želimo, da bi lahko ustvarili družbo, ki temelji na empatičnosti, na krivice pa želimo opozoriti prek aktivizma; sporočamo, da nas represija duši.« Prevajalka Dr. Katja Zakrajšek je v izjavi za javnost ob protestu #BlackLivesMatter zapisala, da rasizem ni preprosto vprašanje osebnih predsodkov, temveč sistemskih razmerij moči v družbi in iz njih izhajajočih političnih ravnanj, družbenih praks, miselnih navad itd. Ob tem je spomnila na besede Jamesa Baldwina, pisatelja in borca za enakopravnost temnopoltih, ki je dejal, da »ne moreš drugemu odrekati človeškosti, ne da bi sam postal manj človek«. »Družba je lahko pravična le, če je pravična do vseh, človeško življenje in dostojanstvo pa imata v njej resnično in zanesljivo vrednost le, če sta brezpogojno priznana vsem,« je še opozorila Katja Zakrajšek.

Tudi v petek, 19. junija, bo protest proti rasizmu in policijskemu nasilju potekal na istem mestu ob isti uri.