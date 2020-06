Ne skruni božjega imena

V zimskih mesecih, neposredno po padcu vlade Marjana Šarca, ko je Janša začenjal pogovore o oblikovanju svoje koalicije, je 75 uglednih akademikov in akademičark v skupni izjavi javnost opozorilo na nevarnosti krepitve skrajne desnice v Sloveniji. Prvopodpisani, sociolog Rudi Rizman, je nato 18. februarja gostoval v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija, v kateri je izrekel ostro kritiko na račun Janše in njegove stranke. Med drugim je dejal: »Da pride na čelo vlade stranka oziroma njen voditelj, ki v bistvu zagovarja avtoritativne ideje, ki ga financira tuja stranka oziroma tuj režim, tu mislimo seveda na madžarskega, in seveda kot tak pospešuje politično retoriko, ki se opira na ksenofobijo, izključevanje in nasprotovanje pravni državi – to dejstvo je seveda srhljivo. Dejstvo, da se neka stranka financira iz tujine.«

Zaradi teh besed je Rizman dva dni pozneje prejel grozeče sporočilo iz odvetniške pisarne Francija Matoza, ki je v imenu stranke SDS zahtevala javno opravičilo. Istočasno je bil skupaj z ostalimi podpisniki in podpisnicami omenjenega javnega pisma po lastnih besedah tarča sistematičnih »osebnih diskreditacij, nizkotnih žalitev, laži, poniževanj in manipulacij«.

Rizman je zavrnil sleherno možnost opravičila Janševi stranki, pri čemer so ga podprli tudi ostali akademiki. SDS je zato uresničila grožnjo in prek Matozove pisarne na okrajno sodišče v Kamniku vložila tožbo, s katero od sociologa zahteva 8000 evrov odškodnine. Pri tem je odvetnik za predlogo uporabil kar tožbo, s katero je v Janševem imenu že pritiskal na Marjana Šarca; ta si je konec januarja prav tako prislužil grožnje zaradi izjav o madžarskem financiranju medijskega aparata, ki ga obvladujejo vidni člani SDS. Matozova pisarna je iz dopisa Rudiju Rizmanu pozabila odstraniti Šarčevo ime, ki se pojavi v zadnjih dveh odstavkih tožbe proti akademiku.

Janšev odvetnik ima torej že pripravljeno predlogo, po kateri sproža sodne postopke proti posameznikom in posameznicam, ki si drznejo odkrito govoriti o povezavah med Janši naklonjenimi mediji na čelu z Novo 24 in režimom madžarskega premierja Viktorja Orbána. V tej predlogi je zapisano, da tovrstne izjave predstavljajo »nepoštene in neresnične navedbe z izrazito negativno in objektivno žaljivo konotacijo, saj vsebujejo obtožbo o zavržnem in nemoralnem ravnanju naše stranke, ki našo stranko neupravičeno diskvalificirajo v javnosti«.

Ali so Rizmanove in Šarčeve navedbe resnične ali ne, pa ne more presoditi omenjena odvetniška pisarna, temveč za to pristojni organi pregona, med njimi Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ki že nekaj mesecev preiskuje kapitalske in poslovne povezave med mediji iz kroga SDS in madžarsko vlado. Novinarji preiskovalnega portala necenzurirano.si pa so razkrili, da je lansko poletje madžarsko podjetje R-Post-R v lasti poslovneža Petra Schatza, ki naj bi bil povezan z Viktorjem Orbánom, s stranko SDS podpisalo pogodbo o nakupu deleža v družbi Nova obzorja, ki izdaja strankarsko glasilo Demokracija, in 21. junija na račun SDS nakazalo 112.228 evrov kupnine.