Cepiva – razvita za razvite

Piqsels

Cepivo za Covid-19 bo po mnenju stroke razvito v 12 do 18 mesecih, a ga takrat ne bo dovolj za vse. Po zakonitostih prostega trga bodo ta kratko potegnile "države v razvoju". Zveza Gavi je 4. junija naznanila kampanjo zbiranja sredstev za prednaročila cepiv, kamor so že med drugim donirali Saudova Arabija, fundacija Gates in TikTok.

Zakaj je to potrebno? Bogate države so v neposrednem stiku s proizvajalci, obenem pa jim namenjajo ogromno sredstev, zaradi česar so visoko na njihovi prioritetni listi. Ko cepivo pride v obtok, farmacevtska podjetja določajo ceno cepiva na podlagi tega, koliko jim vlade plačajo. Po tem ključu bi "manj razvite države" zadnje prejele cepivo, kar ima lahko v kombinaciji s prenaseljenostjo, slabim zdravstvenim sistemom in infrastrukturo katastrofalne posledice.

Cepivo bo učinkovito le z globalnim pristopom in pravično porazdelitvijo, ne pa z monopoliziranjem razvitih držav po principu prostega trga. Naj najrevnejši za spremembo ne plačajo največjega davka.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.