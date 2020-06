»Nisem nikakršna žrtev, žrtve so ljudje, ki živijo na socialnem robu«

IZJAVA DNEVA

"Jaz zaradi te neizvolitve nisem nikakršna žrtev. Žrtve so ljudje, ki živijo na socialnem robu. Žrtve so ljudje, ki vlagajo ustavne pritožbe na ustavno sodišče, pa jih to zavrača tudi v primerih, ko bi jih lahko ali celo moralo sprejeti."

(Andraž Teršek, kandidat za ustavnega sodnika, ki so mu za imenovanje zmanjkali štirje glasovi; na MMC RTV SLO)