»Skrbi me stampedo blata, žaljivk in diskvalifikacij iz desnosredinskega pola politike«

IZJAVA DNEVA

"Celotnemu slovenskemu političnemu spektru odgovarja, da živimo v času arhaične Grimsove medijske ureditve in regulacije elektronskih ter tiskanih medijev pri nas. Številne vlade so se menjale, številne so obljubljale pomoč novinarstvu in posodobitev zakonodaje, ki bi odgovarjala izzivu časa, zgodilo pa se je, da so vsi poskusi spreminjanja medijske politike obtičali nekje v predalih pa v medresorskih, medkoalicijskih usklajevanjih, ker so jih pojedli različni interesi. Tem pa odgovarja stanje, kot je – vse šibkejši medijski prostor in v pomembni meri ranjeno in poškodovano novinarstvo."

"Še bolj pa me skrbi, da ta načrtna diskreditacija, ta vojna, stampedo blata, žaljivk in diskvalifikacij, ki se predvsem preko družbenih medijev iz desnosredinskega pola politike vali proti novinarjem, počasi najeda temeljno integriteto poklica in pri številnih ljudeh pripravljenost, da bi se v takšnem okolju sploh ukvarjali s tem poklicem. Številni so že obupali in odšli. S tem pa ugled novinarstvu pada in novinarska scena se utaplja v močvirju teh diskreditacij."

(Matija Stepišnik, odgovorni urednik časnika Večer, o izzivu časa za novinarstvo, o političnih diskreditacijah in glasu manjšin; v intervjuju za Novi Matajur)