IZJAVA DNEVA

"Zame je dr. Beovićeva slovenska Jodie Foster. Izjemen naravni talent za paranojo in občutek nelagodja. Po vsakih poročilih z njo se še več ur ne morem znebiti občutka, da me bo pokončala pandemija, pa tudi, da bom moral na letalu iskati svojo ugrabljeno hči, medtem ko bo name prežal kanibal."

(Denis Živčec, novinar, o dr. Bojani Beović, infektologinji in vodji svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje; na Facebooku)