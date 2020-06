Ima policija navodilo povzročiti ulične spopade?

Ograja na Trgu republike

Trg republike danes ... ograja je postavljena nad stopnice.

© Gašper Lešnik

Že včeraj so do novinarjev prišle neuradne informacije, da je policija z vrha ministrstva dobila navodilo, da naj tokrat prizorišče protestov organizira tako, da bodo protestniki čim bolj onemogočeni – z jasnim namenom: da bi s tem povzročili jezo protestnikov in s tem večje možnosti za izbruh nasilnih reakcij. Že včeraj je bilo tako naročenih več velikih tovornjakov za prevoz varnostne ograje, kar je nakazovalo, da bo tokrat policija ogradila večji del Trga republike, da bi s tem povzročila frustracijo med protestniki, ker jim ne bo omogočeno normalno izražanje njihovih političnih stališč. Danes dopoldan so se vse omenjene informacije o navodilih ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa potrdile, saj je policija zagradila celoten Trg republike.

Čeprav bodo na ministrstvu in policiji v naslednjih urah trdili, da so tako ogradili trg zato, da bi zaščitili državno lastnino, preprečili izgrede, vendar pa je ravnanje policije v popolnem nasprotju s siceršnjimi navodili in prakso, katere namen je dejansko omejevanje nasilja in izgredov. Namen tega ravnanja je povzročiti konflikt in s tem vplivati na javno mnenje, ki po mnenju vladajoče politike preveč podpora protestnike.

Vendar pa to ravnanje ni le odgovornost ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in predsednika vlade Janeza Janše, temveč celotne vladajoče koalicije: v njihovem imenu bo danes namreč policija izzvala nasilje, tudi v imenu Zdravka Počivalška, Aleksandre Pivec in Mateja Tonina ter ministrov in poslancev vladajoče koalicije.

Namen policije, premierja Janše in ministra Hojsa je namreč jasen mnogo ur pred protesti: danes so postavili ograje tako, da bo prišlo do konflikta. Policija ne ravna miroljubno, ne poskuša usmerjati protestov, kot ji to zapoveduje doktrina, ampak je storila vse nasprotno, torej želi povzročiti spopad. Na obeh straneh bodo stali nedolžni: policisti, ki jih s tem politika politizira in zlorablja, ter protestniki, ki želijo v skladu z ustavno in zakonsko pravico izraziti svoja politična stališča. Oziroma kot pravi sociologinja dr. Eva Vrtačič v intervjuju v tokratni številki Mladine: »Izvirno fizično nasilje v aktualnem primeru je zastražena ograja na sredini Trga republike, ne pa to, da se nekdo zaganja vanjo. Gre za nadzor nad teritorijem: prizorišče protestov v Ljubljani je simbolni prostor demokracije, vlada pa nam z ograjo sporoča, da ta prostor ni naš, da je oblast odvzela ljudstvu in jo je pripravljena nasilno uveljavljati. Če nekateri poskušajo ta prostor mirno zavzeti nazaj, to ni nasilje. Nasilje je, da jih ob tem zbijejo na tla in vklenejo. Demokratične proteste sredi Ljubljane stražijo policijska konjenica, psi in robocopi, v pripravljenosti je vodni top, kriminalizira se sam akt protesta, na primer transparenti, pisanje s kredo po tleh… Policija, ki se ne odzove, ko varda vkoraka na policijsko postajo, če jaz skočim čez ograjo na javnem mestu, pa me obravnava kot nasilno provokatorko, ni policija, ki ščiti ljudi, ampak je servilna sprevrženi oblastniški kaprici.«