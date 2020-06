Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

»Pet volkov in ena ovca se bo zelo učinkovito in demokratično dogovorilo, kaj bo za večerjo«

Eva Vrtačič, angažirana antropologinja

V času, ko so družbena omrežja in posledično mediji preplavljeni s škandaloznimi izjavami in objavami politikov, njihovih podpornikov in dežurnih pametovalcev, se v marsikoga prikrade občutek zasičenosti in nemoči nad nižanjem ravni javne razprave, ki si ob kričanju enih čez druge in neskončnem ciklu žaljivosti in užaljenosti velikokrat niti ne zasluži več tega poimenovanja.

Dr. Eva Vrtačič je asistentka na Fakulteti za družbene vede in soustanoviteljica inštituta Danes je nov dan.

V prejšnjem intervjuju za Mladino ste med drugim dejali: »Splet je pač replika sveta, izkušnja z njim je odvisna od tega, v kateri kafani si in kaj piješ.« Se strinjate, da je dobrih gostiln vse manj oziroma so vse bolj skrite?