FOTOGALERIJA: Petkovi protivladni protesti

Od branja slovenske ustave na Trgu republike do uličnega shoda

Protest pred ministrstvom za notranje zadeve

© Borut Krajnc

Včeraj so po Sloveniji že tradicionalno potekali petkovi protivladni protesti. Največ ljudi se je zbralo v Ljubljani. Miroljubni shod, ki je opozarjal na korupcijo in pritiske Janševe vlade, je potekal od Prešernovega trga in Slovenske ceste do Trga republike, ki ga je včeraj policija brez smiselnega razloga skoraj v celoti ogradila.

Še pred "uradnim" začetkom protestov ob 19. uri, je nekaj protestnikov preskočilo ograjo na Trgu republike ter protestno bralo slovensko ustavo. Policisti so jih nato na silo odstranili in jim s tem odvzeli ustavno pravico do združevanja in protestiranja.

Več utrinkov v fotogaleriji Boruta Krajnca spodaj.