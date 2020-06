»Kaj bi bilo narobe, če bi bili po vsej Sloveniji vojaki?«

IZJAVA DNEVA

"In kaj bi bilo narobe, če bi bili po vsej Sloveniji vojaki? Saj nimajo nobenih pooblastil. Ne vem, zakaj ste tako nastrojeni proti vojski."

"Ampak vojak je v tem primeru zraven samo zato, da varuje policista. Sicer pa pojdite v tujino in poglejte, kako je to videti v Avstriji, Belgiji ali drugod, kjer so se zgodili teroristični napadi. Ko je kriza, imate vojake z dolgocevnim orožjem na vsakem križišču. V Franciji je vojska povsod. Ne vem, zakaj je samo pri nas problem, da imamo nekje v Sloveniji slovenskega vojaka skupaj s policistom."

(Anton Travner, generalni direktor policije, o tem, da vojaki pomagajo patruljam za izravnalne ukrepe, in bi vojaki delovali po vsej notranjosti Slovenije; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)