Milan Kučan: »Demokratična oblast se izogiba vsakršni vojni, tudi z mediji«

IZJAVA DNEVA

"Posledice sprememb za Slovenijo bomo šele videli. Zaznati pa je že njihovo smer. Ni šlo le za soočenje z epidemijo. Mnogi ukrepi so pod videzom tega boja segli na področja, ki z epidemijo nimajo prav nobene zveze. Na primer kadrovski posegi v policiji, medijih, kulturi, statistiki. Imajo pa ti ukrepi skupno značilnost: obvladovati vzvode oblasti tudi mimo zakonitih procedur. Pri oblikovanju posameznih politik se vlada zanaša tudi na zunanje izvajalce, ki jih ni v strukturi oblasti in ne nosijo nobene odgovornosti. Zaskrbela me je tudi napoved: »Nič več ne bo tako, kot je bilo.« Vprašanje je, česa več ne bo, a je bilo. Kot kaže zdaj, gre ravno za vrednote demokratične ureditve in so zato posegi vanje nedopustni."

"Demokratična oblast se izogiba vsakršni vojni, tudi z mediji, če seveda razume, da so mediji ena bistvenih sestavin demokratične družbe. Če odpraviš svobodo medijev, pravno državo, če se izogibaš vladavini prava, izprazniš demokracijo. Demokratične družbe potem ni več. Potem tudi ni več načela delitve oblasti, ni več človekovih pravic, spoštovanja človekovega dostojanstva … Znajdeš se v družbi, ki je bistveno drugačna od družbe, deklarirane z ustavo in demokratično sprejete."

(Milan Kučan, nekdanji predsednik republike, o epidemiji, medijih, vladajoči koaliciji; v intervjuju za Sobotno prilogo Dela)