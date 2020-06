VIDEO: Kolesarski protesti tudi v New Yorku

VIDEO DNEVA

V slogu kolesarskih protivladnih protestov, ki smo jim ob petkih že več tednov priča po Sloveniji, so se na ulice podali tudi Američani. V New Yorku je namreč včeraj ponovno potekal kolesarski protest proti rasizmu in policijskemu nasilju.

