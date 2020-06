Abecedarij svobode govora: nova desnica

Ljudje

Konzervativci opozarjajo, da na univerzah cenzurirajo desne govorce, da so mainstream mediji pristransko liberalni in da se utapljamo v politični korektnosti. Pritoževanje glede omejevanja konzervativnega govora, zanimivo, sovpada s porastom družbenih medijev, podcastov, blogov in ostalih spletnih formatov, ki nam omogočajo, da lažje kot kadarkoli prej dosežemo milijone.

Svobode govora ne ogrožajo “snežinke”, temveč jo je ugrabila nova desnica, ki jo uporablja kot orožje za doseganje političnih ciljev. V njej so konzervativci našli svoj nov raison d'être. Prepričujejo nas, da tradicionalni mediji omejujejo desni govor in kot alternativo CNN-u ali RTV-ju postavljajo Fox News ali Nova24TV, na spletu pa Breitbart ali Bena Shapira. Če namreč verjamemo, da nam mainstream mediji "prodajajo" liberalno agendo, poleg relativizacije njihove vsebine velja ukiniti vse tisto, kar jih določa, npr. novinarske standarde, uredniško politiko, preverjanje dejstev, zaščito virov in javno odgovornost.

