VIDEO: Policija po ljubljanskih ulicah lovi domnevne protestnike

Ustavni pravnik dr. Andraž Teršek opozarja, da policijska patrulja nikdar ne bi smela ustaviti človeka na cesti zgolj zato, da ga legitimira

Posebne enote policije so na Trubarjevi ulici v Ljubljani, torej zunaj območja protestov, v petek, 19. junija, brez pojasnil ustavljale in zadrževale osebe, za katere so policisti predvidevali, da se bodo udeležile protestov, čeprav za to niso imeli nikakršnih dokazov. A tudi, če bi šlo za ljudi, ki so bili namenjeni na proteste, gre zgolj za z ustavo zagotovljeno pravico do združevanja in svobodnega izražanja mnenj. Tovrstno zadrževanje državljank in državljanov je v nasprotju s slovensko zakonodajo.

uJEcgdmJckI

Ustavni pravnik dr. Andraž Teršek je v mnenju, ki si ga lahko v celoti preberete na tej spletni povezavi, 21. februarja zapisal, da – z ustavnopravnega vidika – patrulja nikdar ne bi smela ustaviti človeka na cesti samo zato, da ga legitimira; da preveri, ali ima pri sebi veljavni osebni dokument. "Razlogi za ugotavljanje identitete so navedeni v 40. členu > Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Znppol). Sklicevanje na določbo 3. člena > Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1), sam po sebi, ne more biti ne ustavno dopustni ne zakoniti razlog za zaustavitev in identifikacijsko legitimiranje svobodne osebe. Pravico policije, da to stori, je treba najprej presojati glede na pogoje iz Znppol. Še preden se o tem postavi temeljno vprašanje pred obličjem same ustave, njenih določb in njene (z razlago konkretizirane) vsebine. Vodilo za dopustno ravnanje policije v tem oziru, torej dovolitev in upravičenje za legitimiranje, je konkretizirano v Znppol," je zapisal Teršek.