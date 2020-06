»Prejemniki Michelenovih zvezdic delajo na razslojevanju in ljudstvo jih sovraži«

IZJAVA DNEVA

"Za današnjo temo sem se odločil, ko sem pod novico o slovenskih prejemnikih Michelinovih zvezdic prebral kakih dvajset komentarjev. Že dolgo ne takega pljuvanja in besa. Kot je nekdo zapisal: če Jurman ni dobil te nagrade, potem ne morejo biti veliko vredne."

"Komentarji so odraz egalitarnosti. Prejemniki Michelenovih zvezdic delajo na razslojevanju in ljudstvo jih sovraži. Kar ste dobro videli tudi po napadu na Ano Roš v enem od madžarskih medijev."

"Zato, dragi Michelenovci, od srca vam čestitam za vaše dosežke. Če kdo koga pozna osebno, naj ga opozori na to kolumno in dejstvo, da delujejo v najbolj egalitarni skupnosti in bodo pač zato dobili največ možnih nožev v hrbet. Nenabrušenih, da bo bolj bolelo."

(Miha Mazzini, kolumnist in pisatelj, o tem zakaj sovražimo dobitnike Michelinovih zvezdic; v kolumni na Siol.net)