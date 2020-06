Quo vadis, protestnica?

Danes je nov dan

Po 100 dneh vlade in več kot 100 dneh protestov za trenutek postojmo in preverimo, kaj s(m)o dosegli.

Policija vsak teden zagradi večji del Ljubljane, nadleguje ljudi, ki jih na protestih sploh ni, po tekočem traku izdaja globe in pozive k izjavi glede dejstev in okoliščin (niti ne "domnevnega") prekrška, Nova24TV in Vlada pa na veliko strašita o nevarnosti in nespodobnosti protestov.

Onkraj prijetnega druženja in medijskega pritiska ter nekaj amandmajev, ki na globoke zakonodajne rane lepijo obliže, je težko pokazati na konkretne spremembe, ki so jih prinesli protesti.

Demokracija nista le parlament in ulica. Demokracija je Slovenska oglaševalska zbornica, ki podpira sofinanciranje sovražnega govora, je klinični center, ki ga ignorira politika, so gostilniške debate in odgovarjanje na ducate pravnih in fizičnih groženj. Storiti je treba veliko več, kot smo storili leta 2012. Ne le na ljubljanskih ulicah, ampak doma, na delovnem mestu, v šoli, društvih in nenazadnje tudi na sodiščih!

