»Kot rasno mešana družina smo v Ljubljani skorajda nezaželeni kot najemniki«

IZJAVA DNEVA

"Z družino smo primerno stanovanje iskali kar nekaj let, saj smo rasno mešana družina z dvema otrokoma in mačko. Kar pa pomeni, da smo v Ljubljani skorajda nezaželeni kot najemniki. Nekaj ljudi me je zavrnilo takoj, ko so me zagledali, še preden sem si stanovanje sploh ogledal."

"Ljudje tudi nimajo zadržkov pred uporabo neprimernih izrazov (zamorec, črnuh, ipd.). Tako se trudim ljudi izobraziti tudi v smeri razumevanja; da ni vedno vse dovoljeno, tudi če se odzovemo le z neprijetnim nasmehom."

(Daniel Nzotam, ustanovitelj Zavoda Afriška Vas, o tem, kako je biti temnopolti prebivalec v Sloveniji; na metropolitan.si)