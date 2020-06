»Fašistov in tistih, ki jih imamo za fašiste, je več od onih, ki se imajo za fašiste«

IZJAVA DNEVA

"Fašizem je živ. Ko obtožbe s fašizmom letijo z leve na desno in desne na levo, pa vidimo, da ni najjasneje, kaj fašizem je. Vidimo tudi, da tisti, ki uporabljajo pojem, razumejo z njim nekaj negativnega in nesprejemljivega, sicer ga ne bi uporabljali za nasprotnike. To je vzpodbudno. Le redki so, ki se deklarirajo za fašiste. Ampak to pomeni spet le to, da je fašistov in tistih, ki jih imamo za fašiste, več od onih, ki se imajo za fašiste."

(Tomaž Mastnak, sociolog, o tem kaj je fašizem; v kolumni v časniku Dnevnik)