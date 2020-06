Pornoigralec Ron Jeremy obtožen posilstev

V primeru obsodbe mu grozi do 90 let zapora

Ron Jeremy in Stormy Daniels

Ameriški porno zvezdnik Ron Jeremy je obtožen posilstva treh žensk in spolnega napada na četrto. V primeru obsodbe mu grozi do 90 let zapora. Tožilci so zahtevali, da mu sodišče odmeri varščino v višini 6,6 milijona dolarjev.

Tožilci trdijo, da je maja leta 2014 v stanovanju v West Hollywoodu posilil 25-letno žensko, leta 2016 spolno napadel 33-letno žensko in posilil 46-letno žensko, leta 2017 pa v istem baru v West Hollywoodu posilil še 30-letno žensko. Obtožnica ga bremeni posilstev, spolnih napadov, prisilnega oralnega spolnega odnosa in penetracije s predmetom.

67-letni Jerremy, znan pod vzdevkom "Ježevec", je verjetno najbolj znan pornografski igralec na svetu, ki ima za seboj več kot tisoč vlog.

