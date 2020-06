Otroci nas potrebujejo

Slovenska Karitas začenja dobrodelno akcijo

Slovenska Karitas začenja dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, namenjeno zbiranju materialnih in finančnih sredstev za pomoč 12.000 socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami. Istočasno župnijske Karitas začenjajo zbiranje prošenj socialno ogroženih družin za pomoč s šolskimi potrebščinami. Po ocenah bo letos pomoč potrebovalo več kot 12.000 socialno ogroženih osnovnošolcev, saj glede na prošnje, ki že prihajajo na župnijske Karitas, pričakujejo podoben obseg prošenj povezanih s šolo.

Številni starši se ob koncu šolskega leta znajdejo v še večjih težavah. Njihovi otroci bodo prav ta mesec prejeli sezname šolskih potrebščin, ki jih je treba preko poletja kupiti za naslednje šolsko leto. Starši samo za najnujnejše in obvezne šolske potrebščine za enega otroka v drugi ali tretji triadi potrebujejo več kot 200 evrov, so opozorili v sporočilu za javnost.

Finančna sredstva lahko nakažete na transakcijski račun Slovenske Karitas ali pošljete SMS sporočilo s ključno besedo ZVEZEK5 na 1919, s čimer prispevate pet evrov za šolske potrebščine. Po vseh župnijah so na voljo tudi zgibanke s položnico.

Zbrano pomoč bodo socialno ogroženim družinam s šoloobveznimi otroki razdelili avgusta. Neposredno pomoč bodo razdelili v obliki paketov šolskih potrebščin ali v obliki bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin.

Šolske potrebščine še vedno zbirajo tudi v vseh poslovalnicah Office & More ter Bags & More in v njihovi spletni trgovini, kjer lahko za en evro darujete zvezek, ter v 250 prodajalnah Mercator, v katerih je za ta namen v bližini blagajn označen nakupovalni voziček.

Družine v stiski se po pomoč glede šolskih potrebščin lahko obrnejo na najbližjo Karitas v svojem kraju. Informacije so na voljo tudi na škofijskih Karitas v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Kopru in Murski Soboti.

Skupna pomoč s šolskimi potrebščinami in pomoč pri plačilu položnic za šolo je v lanskem letu v celotni mreži Karitas znašala preko 385.000 evrov. Od tega se je v lanski vseslovenski dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo do konca leta zbralo 146.829 evrov, ostalo so zbrale župnijske Karitas. Del sredstev je prispevala tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. V letu 2019 je na Karitas pomoč s šolskimi potrebščinami prejelo 11.961 otrok.