Volimo boljše

Leta 1998 je Ankica Lepej, morda prva hrvaška žvižgačica, razkrila, da ima Ankica Tuđman, žena Franje Tuđmana, na računu 210 tisoč mark in 15 tisoč dolarjev, ki nikoli niso bili prijavljeni kot del predsednikovega premoženja. Takratni ustavni sodnik je njuno delovanje upravičil z razlago, da denar ni premoženje.

Pretekli vikend se je hrvaški premier Andrej Plenković družil in rokoval z Novakom Đokovićem, pri katerem so kasneje potrdili okužbo s Covid-19. Plenković, ki je sredi predvolilne kampanje, je skupaj s hrvaškim zavodom za javno zdravstvo odločil, da ni šlo za “bližnji kontakt”, zato premier ne rabi v karanteno. Če si HDZ, denar pač ni premoženje in rokovanje ni kontakt.

Dokler se bodo politiki obnašali, kot da pravila za njih ne veljajo, od državljanov ne moremo pričakovati kaj več kot cinizem. Ko besnimo nad premierom, ki je zakuhal Patrio in vlado, ki je kradla pri nakupu zaščitne opreme, pa nikar ne pozabimo, da jih iz položaja ne bo odstavil cinizem, temveč – volitve!

