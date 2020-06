Hudičeva alternativa

Zakaj takšni, kot je Joe Biden, omogočajo takšne, kot je Donald Trump

Trumpov shod v oklahomski Tulsi: arena, v kateri so napovedovali, da se bo zbralo 19 tisoč ljudi, je bila napol prazna. Zbralo se jih je le približno 6200.

© Profimedia

Donald Trump je pred kratkim obiskal vojaško akademijo, kjer je med govorom sklenil, da se bo malce okrepčal – dvignil je kozarec vode, toda ne z eno roko, temveč z obema. Zdelo se je, kot da ima težave – in kot da hoče prikriti, da se mu roke tresejo. Kmalu zatem je še sestopil z govorniškega odra, toda zelo počasi, saj se je zdelo, da bo zdaj zdaj padel. Ne le roke – tudi noge so se mu tresle. Na vojaški akademiji, kjer bi moral demonstrirati svojo atletsko, neuničljivo in neoporečno možatost, je odpovedal in se osmešil.