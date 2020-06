Policijska država

Slovenija postaja policijska država. Ne gre za floskulo ali populistično pretiravanje. Trditev je preprosto dokazljiva.

Branje ustave pred državnim zborom in prisotna policijska zaščita. Zaščita pred branjem ustave.

© Borut Krajnc

Da je država policijska država, je lahko zapisati, težje pa je to prepričljivo utemeljiti. To je nujno, kadar gre za takšno trditev, saj verjetno govorimo o najresnejši obtožbi, kar jih je lahko deležna politična oblast. Do nedavnega bi to o slovenski državi težko zapisali, še težje utemeljili, vsaj v splošnem. Zdaj pa je to kar naenkrat postalo zelo preprosto zatrditi in podkrepiti z dokazi.