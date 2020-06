Nedopusten zdrs

Brezbrižnost

Sporna naslovnica revije Gloss

Po grozljivem policistovem umoru Georgea Floyda v ZDA, so družabna omrežja preplavili ključniki #blacklivesmatter (življenja temnopoltih so pomembna), ki so se prvič pojavili že leta 2013, ko je bil belec George Zimmerman spoznan za nedolžnega, četudi je kot nadzornik naselja ustrelil temnopoltega najstnika Trayvona Martina.

Gibanje Black Lives Matter, ki so ga začele tri temnopolte ženske, Alicia Garza, Patrisse Cullors in Opal Tometi, članice organizacije Freedom Road Socialist Organization, opozarja na primere nenehne policijske surovosti, kadar so v incidente vpleteni temnopolti ljudje, in neenako obravnavo teh tudi na drugih področjih. V odgovor na ključnik #blacklivesmatter se je pojavil #alllivesmatter (vsa življenja so pomembna), a je bil deležen ostrih kritik zaradi nerazumevanja sistemskega rasizma.

Slogan »black lives matter« namreč ne implicira, da življenje drugih ni pomembno ali da življenje temnopoltih šteje več, kot si ga razlagajo nekateri, temveč da so temnopolti bolj ogroženi in bi jih morali zavarovati. Leta 2015 je tedanji predsednik ZDA Barack Obama pojasnil, da »slogan ’black lives matter’ ni v rabi zato, ker bi želel namigovati, da življenje drugih ne šteje, temveč ker poskuša opozoriti, da se afroameriška skupnost spoprijema s težavami, s kakršnimi se številnim drugim skupnostim ni treba ukvarjati«.

Vsakemu, ki se vsaj približno poglobi v gibanje za pravice temnopoltih, bi moralo biti jasno, da je ključnik #alllivesmatter ignorantski in lahko še poglablja rasizem. A prav ta slogan se je znašel na naslovnici zadnje številke modne revije Gloss, na kateri je temnopolta manekenka. Da bi bila ironija še večja, so v uvodu nad njim zapisali: »Prevzemite odgovornost za svoja dejanja. Za tista, ki ste jih storili, in za tista, ki jih niste, pa bi jih morali.«

Na Glossovo napako je na družabnih omrežjih opozorilo nekaj bralcev. Odgovorna urednica Tea Hegeduš se je odzvala z opravičilom, v katerem trdi, da ostro obsojajo rasizem in preostale oblike diskriminacije, napis »all lives matter«, ki se jim sicer zdi »človekoljubna besedna zveza«, pa so objavili, da bi podprli gibanje Black Lives Matter. A kritiki menijo, da je to premalo in da je najmanj, kar bi lahko storili, da bi bralce v naslednji številki natančno poučili o razliki med obema sloganoma in tem, zakaj je tako pomembno, da uporabljamo primernega.