Nazaj v petdeseta

Bicanski / Pixnio

Da so bile ženske v izolaciji bolj podvržene nasilju doma, so pokazali že začetki karantene. Ipesova raziskava je kasneje pokazala, da 30 % anketiranih meni, da bi morale ženske v času krize konflikte miriti in ne izpostavljati lastnih težav. 5 % vprašanih meni, da je nasilje včasih upravičeno, dodatnih 10 % se do vprašanja ni opredelilo.

Neenaka razmerja moči, ki rezultirajo v nasilju, in revitalizacija spolnih vlog se kažejo tudi drugje: 35 % anketiranih prikimava temu, da ženske opravijo večino gospodinjenja. 15 % žensk poroča, da je korona njihovo odvisnost od partnerja še povečala. Prenos skrbi za otroke iz vrtcev in šol na večinoma ženske, več neplačanega skrbstvenega dela in prioritiziranje gospodarskih dejavnosti, ki zaposlujejo manj žensk, postavlja družbeno realnost za mnoge ženske nazaj v petdeseta.

Razlika v plači med spoloma se je zadnje desetletje v EU le minimalno znižala. Koliko korakov nazaj lahko pričakujemo v napovedani recesiji, če ne vzamemo problema resno?

Agrument ustvarja Danes je nov dan.