Državna proslava: »Mar res kdo misli, da bi leta 2020 lahko proizvedli kaj tako obupnega?«

KOMENTAR DNEVA

Primer grafične podobe na državni proslavi

"V imenu obrambe lika, dela in časti moje hiše, vljudno prosim, da sinočnje proslave ne povezujete z RTV-jem. Mi smo samo kable povlekli do reportažnega, da ste jo vi lahko gledali. Mar res kdo misli, da bi leta 2020 lahko proizvedli kaj tako obupnega?"

"Naši režiserke in režiserji so sposobni sodobnih režijskih prijemov, naši scenaristi ne izbirajo nastopajočih s strankarskih simpatizerskih list in imajo vedno v mislih sladkorne bolnike. Noše in harmonike zaklenemo v omare petkovih večerov na enki. Tudi ne krademo kadrov s Shutterstocka. Fušajoči ne prestanejo sita glasbenih urednikov. Naši "lučkarji" in odrska svetlobna turoba? No way! Grafiki pa bi, stavim, šli v stavko, če bi jim kdo predlagal vizualno estetiko iz 80-let in celostno podobo preneseno z jumbotov ene stranke."

"In naša kulturna redakcija? Bi take naturšček recitalne verze košarkarsko (po)metala na (v) koš. Tudi cenenih, zguljenih in prevelikih konfekcijskih številk ne spustimo na oder."

(Eugenija Carl, novinarka TV Slovenija, na Facebooku o državni proslavi pod taktirko Janševe vlade, v režiji Romana Končarja in s scenarijem Igorja Pirkoviča)