Cukjati: »Tako kot več sto tisoč Slovencev, sem tudi jaz janšist«

IZJAVA DNEVA

"Tako kot več sto tisoč Slovencev, sem tudi jaz 'janšist'. In kaj to pomeni? Čas je že, da definiramo 'janšizem', ki se v javnosti vse pogosteje uporablja. Vsak 'izem', ki se opira na ime znanega politika, gradi na lastnostih, sposobnostih, dejanjih, etični drži in predvsem nazorskih stališčih tega človeka."

"Če hočemo torej opredeliti 'janšizem' se moramo najprej vprašati, kakšen človek je Janez Janša in kaj je doslej naredil za Slovenijo. Nesporno gre za človeka, ki je sposoben visoko kakovostne državniške presoje. Je mednarodno ugleden in spoštovan politik. Je zaprisežen domoljub in kot je dokazal tudi pripravljen tvegati življenje za Slovenijo. Je izredno sposoben organizator in koordinator državniško pomembnih projektov, kot je že velikokrat dokazal. Je človek dialoga in sodelovanja, ki ga vedno ponuja celo opoziciji. Je pogumen upornik proti vsem krivicam, predvsem tistim, ki jih povzroča država. Nobena medijska gonja ga ne more utišati, kaj šele zlomiti njegovega pokončnega duha."

(France Cukjati, nekdanji poslanec in funkcionar SDS o janšizmu; na Nova24TV)