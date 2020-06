»Termin janšizem, s katerim opisujemo specifičen način vladanja, ne more brez rasizma«

IZJAVA DNEVA

"Termin janšizem, s katerim opisujemo specifičen način vladanja, ki ogroža ustavo, človekove pravice in vse humanistične etične norme, ne more brez rasizma. Lahko se zdi nemotiviran in nesmiseln, kot v primeru glasovanja Zvera in Tomčeve, vendar še kako sodi med postopke delovanja stranke, od javnega izražanja zvestobe vodji in njegovemu financerju do razširjanja kroga sovražnikov z vsemi sredstvi, tudi rasističnimi, da bi ohranili oblast."

(Svetlana Slapšak, antropologinja, o evropskih poslancih Zveru in Tomčevi, ki sta glasovala proti resoluciji o obsodbi rasizma in o evropski solidarnosti z gibanjem Black Lives Matter; v kolumni v časniku Večer)