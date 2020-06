»Med partizani in kolaboranti so etične razlike«

IZJAVA DNEVA

"Mislil sem na starejšo generacijo, ki še hrani spomin na vojna leta in v katero spadam tudi sam. Hotel sem oživiti spomine in jih osmisliti. Mlajšim generacijam pa sem želel sporočiti, da morajo biti ponosne na prednike. Pomen monografije v današnjem času je dvojen. Mednarodni javnosti hoče prikazati epsko veličino partizanskega boja, domači pa povedati, da te veličine ne smemo zanikati, čeprav smo pripravljeni priznati, da je narodnoosvobodilni boj imel tudi temne plati. Slednje obžalujemo, ne da bi pri tem zabrisali etične razlike med partizani in kolaboranti s fašisti in nacisti."

(Dr. Jože Prijevec, zgodovinar, o tem, koga je imel predvsem v mislih pri pisanju monografije o partizanih in kakšen pomen ji pripisuje v današnjem času; v Dnevniku)