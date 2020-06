»Dobili smo nov poziv: pejmo tepst levake«

IZJAVA DNEVA

"Dobili smo nov poziv: pejmo tepst levake. Pejmo nad anarhiste, levičarje, ultralevičarje, antifovce in teroriste. Vem, da bi jim kot osnovnošolec ali zaveden državljan iz ene provincialne skupnosti tudi verjel. Tako kot sem verjel, da so pedri naša največja nadloga in največja sramota. Verjel, da smo v nevarnosti. Verjel, da nam lenuhi v Ljubljani kradejo denar in kradejo ugled domovine. In z veseljem bi tudi brez plačila po spletu trolal kopico pozivov, kopico psovk in še več groženj."

(Leon Magdalenc, kolumnist, o enem prvih otroških spominov v urbanem delu Ljubljane, ki se je glasil: pejmo tepst pedre, poziv, da je treba iz okolice odstraniti "čudake", ki so osnovnošolcu takrat predstavljali najhujšo možno grožnjo; v Dnevnikovem Objektivu)