»Govoriti, da so v teh jamah tisoči pobitih Italijanov, je navadna laž«

IZJAVA DNEVA

"Borut Pahor bo šel julija z italijanskim predsednikom Sergiem Mattarello na Kras in se tam poklonil žrtvam fojb. Primerjati kraške jame in bazoviške žrtve je nevzdržno. Nihče nima nič proti spomenikom, napisnim tablam. A nanje je treba napisati resnico. Sprašujem našega predsednika Pahorja, mojega primorskega rojaka, ali sploh ve, kaj je v kraških jamah, onih v Trnovskem gozdu, onih na Krasu ali kje drugje? Obstaja nekaj resničnih dejstev, da so v jamah na Krasu tudi konjski kadavri. Zanesljivo pa je, da je ameriška vojska pred odhodom iz Trsta odvažala v te jame odvečno vojaško opremo. Italijani naj te jame očistijo, morebitne osebe dostojno pokopljejo, potem se bomo pogovarjali o slovesnostih. Govoriti, da so v teh jamah tisoči pobitih Italijanov, je navadna laž. Predsednik bo te laži legaliziral in legitimiral, če bo šel tja. Tega mu zgodovina ne bo odpustila."

(Andrej Bolčina, eden redkih, če ne celo zadnji še živeči 91-letni borec, ki je leta 1945 kot 15-letni partizan na lastni koži doživel osvoboditev Trsta in je ostro proti navedbam, da so partizani okupirali Trst; v intervjuju v Sobotni prilogi Dela)