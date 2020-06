»Populist sam sebe izvzame iz grde elite, ki je kriva za vse, in se postavi na stran ljudstva«

IZJAVA DNEVA

"Murgle so bolj domač izraz, se pa trenutno dogaja veliko uvažanja izrazov iz tujine. Populizem posplošuje in izbira izraze, za katere presodi, da bodo pri ljudeh padli na plodna tla. Pri nas je posebnost razcep na komunizem in antikomunizem. Murgle ali pa t. i. udbomafija so poosebljanje komunizma v tem razcepu, zato je to slovenska postkomunistična posebnost. Gre za naslavljanje družbenih konfliktov na zelo preprost način. Družbo predstavljajo kot izrazito črno-belo oz. dvopolno.

"Populisti se postavijo na stran tistih, ki izgubljajo, so v slabem položaju, in zamerijo eliti, da ne skrbi za njihove potrebe, druga stran kovanca pa naj bi bila vladajoča manjšina družbe, ki jo vidijo kot homogeno, pokvarjeno celoto. Apel populisti gradijo na tem prepadu, sebe predstavljajo kot rešitelje in del ljudstva ter se s tem izvzamejo iz prej omenjene pokvarjene politične elite. Ljudstvo je predstavljeno kot pozitivno, čisto, ki se mu godi krivica, ta apel pa je hkrati tako zelo splošen, da lahko privabi podporo zelo različnih družbenih skupin. To je ta formula, ki deluje. Populist sam sebe izvzame iz grde elite, ki je kriva za vse, in se postavi na stran ljudstva."

(Dr. Danica Fink Hafner, profesorica in članica Katedre za analizo politik in javne uprave ter Centra za politološke študije na Fakulteti za družbene vede, o tem kako si desnica predstavlja Murgle kot poosebljanje komunizma; v intervjuju na MMC RTV SLO)