VIDEO: Oglejte si celoten 7-minutni posnetek pogovora med Jelinčičem, Ruplom in Bavčarjem

Iz posnetka je razvidno, da politiki niso govorili zgolj o denarnih nadomestilih v času epidemije novega koronavirusa, temveč tudi o menjavah na NPU, zaporih, itd ...

Videoposnetek, v katerem Zmago Jelinčič Dimitriju Ruplu in Igorju Bavčarju pojasnjuje, da je "narod dobil naš denar", je nastal 25. junija na predstavitvi knjige Igorja Omerze o Udbi in Akciji Sever. Celoten posnetek oziroma dogajanje pred okroglo mizo je zabeležila kamera TOP TV. Iz posnetka je razvidno, da so se udeleženci pogovarjali tudi o drugih bolj in manj aktualnih političnih temah, med drugim tudi o menjavah na NPU.

hBIGtSIolK8