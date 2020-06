»Z Janezom Janšo sodelujeva več kot običajno«

IZJAVA DNEVA

"Kar zadeva ograjo na Kongresnem trgu, odbor za proslave dobro ve, da sem imel glede tega pomisleke. Naj povem, to bodo znali potrditi vsi, ki imajo s tem opravka, da sem imel vedno pomisleke do slehernih ograj na vseh proslavah. Tudi leta prej, ko sem bil predsednik vlade in so protestirali proti meni, sem se zavzel, da bi bilo brez ograj. V ograje sem takrat in tudi danes privolil samo toliko, kolikor smo mi res dolžni poskrbeti za varnost diplomatskega zbora. Sicer pa mislim, da so ograje na proslavah, ki naj bi bile namenjene ljudem, moteče. Mislim, da je šlo za nesorazmeren ukrep, to mi ni težko javno reči. Moram pa seveda sprejeti, da so poklicani odgovorni, da sprejemajo te ukrepe in zanje odgovarjajo."

"Z vlado sodelujem. Nikoli prej in nikoli pozneje vlad ne bom ne kritiziral ne hvalil. Z njimi sodelujem. Ne skrivam, da s predsednikom vlade Janezom Janšo, tudi zaradi razmer, v katerih smo, sodelujeva več kot običajno in sodelujeva dobro. Dejal sem tudi izjemoma, ker je šlo za izjemno situacijo v stotih letih, da je po mojem mnenju vlada odlično regulirala krizne razmere, ob spodrsljajih in nerodnostih, ki se pri takih primerih brez precedensa v zgodovini zgodijo. Želim tako sodelovati tudi naprej. Ni skrivnost, da sva se s predsednikom vlade v 30 letih borila drug proti drugemu in drug z drugim sva sodelovala ter se torej spopadala. Zdaj sodelujeva, ker nama to nalagajo ustavne dolžnosti."

(Borut Pahor, predsednik republike, o ograji na državni proslavi, o sodelovanju z Janezom Janšo; v intervjuju za Studio City)