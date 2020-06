Luka Mesec: »Za veselje je še prezgodaj«

"Za veselje je torej še prezgodaj. Nova24 in druga Janševa trobila so že začela z osebnimi diskreditacijami kriminalistov, ki so postopke izpeljali, naslednika Hojsa in Travnerja pa bosta zagotovo dobila nalogo, da podreditev policije Janši opravita bolje. In da preiskavo ovirata, ustavita."

"Skratka, problem ostaja. Ne le Hojs in Travner, oditi mora vlada. A današnje dogajanje, kljub pridržkom, ki sem jih izrazil, pomeni resne težave zanjo. Poletje bo še vroče."

(Luka Mesec, koordinator Levice, o odstopu ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in generalnega direktrorja policije Antona Travnerja po tem, ko so priprli Zdravka Počivalška; na Facebooku)